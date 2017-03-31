Уволят ли сотрудника, заменявшего «декретницу»?

Новости Беларуси. На что могут рассчитывать сотрудники, взятые на место ушедших в декретный отпуск, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена (Гомель):

Я работаю на должности коллеги, которая сейчас в декретном отпуске. Значит ли это, что когда коллега вернется, меня уволят?



Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза:

Был такой у меня случай в практике – и вторая женщина, которая работала на период декрета, ушла в декрет. Принята третья женщина. И задают вопрос: как быть?

Получается, основной работник хочет выйти, а что – двух этих женщин увольнять?

Получается, да. По законодательству, при выходе на работу основного работника, трудовые отношения автоматически прекращаются с одной и со второй работницей. То есть, основание увольнения – истечение срочного трудового договора.

Артур Мотин, HR-директор IT-компании «IBA Group»:

Когда человек идёт на такие вещи, он должен рассчитывать, что с ним заключат срочный трудовой договор. Особенность заключается в том, что работодатель не обязан обосновывать причину его расторжения.