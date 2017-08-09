Уже 13 человек стали жертвами землетрясения в Китае

Новости Китая. Растет число погибших в результате сильного землетрясения в китайской провинции Сычуань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами бедствия стали уже по меньшей мере 13 человек.

Около 200 пострадали, в том числе иностранцы. По поступающим данным, десятки – в тяжелом состоянии. Туристы находились в национальном парке, известном своими многоуровневыми водопадами и цветными озерами. Из-за мощных подземных толчков частично обрушился отель.

На месте ЧП идут поисково-спасательные работы: под завалами могут находиться люди.

Напоминаем, что землетрясение магнитудой 7 произошло 8 августа. После этого зафиксировали 770 афтершоков, отголоски ощущались даже в российском Новосибирске.