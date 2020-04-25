Уже больше похоже на нормальную весну. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В понедельник погоду в стране будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной и влажной воздушной массе. А к середине недели править балом будут фронтальные разделы, которые придут с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В понедельник в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Дневная температура составит +8 +15. Во вторник в ночные часы осадков не ожидается, температура воздуха составит 0 +5, днём по северо-восточной половине ожидается +11 +18, в юго-западной части страны потеплеет до +18 +21. В среду температура воздуха повысится до +12 +19, в южной части до +20 +23. Однако во второй половине дня во многих районах страны пройдут грозовые дожди. В четверг циклон будет перемещаться дальше на восток через север Беларуси на центральную часть России. И северная половина страны окажется уже за холодным фронтом, поэтому температура там понизится до +7 +14. Южная часть Беларуси, по-прежнему, будет находиться в тёплом воздухе, максимальная температура днём ожидается +15 +19.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
В Белгидромете рассказали, как наблюдают за радиационным фоном в стране
О катастрофе на ЧАЭС и её последствиях говорили во время съёмок программы «В обстановке мира».
О загрязнённых землях после аварии на ЧАЭС: «Это может быть хороший международный полигон для получения опыта»
Александр Коновальчик, начальник Белгидромета:
Сегодня, спустя более 30 лет после Чернобыльской аварии радиационная ситуация на загрязнённых территориях стабилизировалась. Идёт монотонное снижение доз облучения за счёт естественных физических процессов, ну и деятельности человека. Что касается Белгидромета, существующая на современном этапе сеть пунктов наблюдения, радиационного мониторинга, в основном, ориентирована на ранее обнаружение повышенных уровней радиационного загрязнения вследствие аварии на радиационных и ядерно-опасных объектах. Поскольку воздушные и водные среды являются наиболее динамичными, основное внимание уделяется естественному мониторингу атмосферного воздуха и поверхностных вод.
На территории нашей страны функционирует 41 пункт наблюдений, на котором ежедневно проводится замерение мощности дозы гамма-излучения, 25 пунктов наблюдения, на которых ведётся наблюдение за естественным выпадением из атмосферы. 10 пунктов наблюдения, расположенных в городах, на которых проводятся наблюдения за радиоактивным аэрозолями в приземном слое атмосферы.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Так радиацию мы практически победили?
Александр Коновальчик:
Мы не победили, мы не можем её победить. На сегодняшний день можно сказать, что последствия Чернобыльской аварии носят долговременный характер и не могут быть преодолены одномоментно, относительно за такой небольшой срок, как 30 с лишним лет.
Чем угрожают Беларуси лесные пожары в Чернобыльской зоне? Какая ситуация сейчас на загрязнённых территориях? Смотрите 22 апреля в 20.30 на СТВ.