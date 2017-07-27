Узнать о птицах больше: пешеходную экскурсию по Лошицкому парку в Минске проведет орнитолог

Новости Беларуси. Отличить грача от галки, научиться распознавать птиц по их голосам и просто провести время на свежем воздухе. Вечером 27 июля в Лошицком парке каждый желающий сможет присоединиться к пешеходной экскурсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогулку возглавит профессиональный орнитолог. Он расскажет о том, какие пернатые населяют одно из самых живописных мест столицы, об их привычках и характерах. Также любители природы узнают об удивительных и малоизвестных фактах из жизни наших крылатых соседей.