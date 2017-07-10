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Узнать о системе фортов XIX века: выставка открылась в музее «5 форт» в Брестской крепости

10.07.2017 - 10:12

Новости Беларуси. В филиале Брестской крепости – музее «5 форт» – открылась выставка, подробно рассказывающая не только о Брест-Литовской крепости, но и обо всей системе фортов XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, международный проект включает 8 ее ровесников – из Литвы, Латвии, Польши, России и Беларуси. У каждой из них своя история и судьба, но есть и общие черты.

Инна Гавриленко, научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Если наша крепость в годы оккупации больше использовалась как склад, то, например, крепости Бобруйская, в Ковно – это были места заключений, а в крепости в Демблине находились и защитники Брестской крепости 41-го.

К так называемому «музейному диалогу» на тему фортификации в будущем может присоединиться и Казахстан. Сам проект приурочен к 175-летию крепости.

Накануне 1000-летия Бреста в городе планируют создать полноценный «Музей фортификации и вооружения».

Узнать о системе фортов XIX века: выставка открылась в музее «5 форт» в Брестской крепости
Выставка в музее «5 форт» в Брестской крепости
Фото. Выставка в музее «5 форт» в Брестской крепости
Выставка в музее «5 форт» в Брестской крепости
Фото. Выставка в музее «5 форт» в Брестской крепости
Выставка в музее «5 форт» в Брестской крепости
Фото. Выставка в музее «5 форт» в Брестской крепости
Выставка в музее «5 форт» в Брестской крепости
Фото. Выставка в музее «5 форт» в Брестской крепости

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