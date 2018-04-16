﻿ «В 2017 году 40% минчан назвали себя велосипедистами» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Минск и минчане

«В 2017 году 40% минчан назвали себя велосипедистами»

16.04.2018 - 22:48

Анастасия перемещается по городу, в основном, только на велосипеде. Первым её «железным конём» был «Аист». Сейчас у неё – типичный городской велосипед. За время работы в Минском велосипедном обществе, она поняла все особенности перемещения по городу на двухколёсном транспорте.

Анастасия Янчевская, директор правления ОО «Минское велосипедное общество»:
В 2011 году «Минскградо» проводило исследование и 0,02% перемещений в городе осуществлялись на велосипеде.

Сейчас это – 1%.

В 2017 году 40% минчан назвали себя велосипедистами. Они сказали, что они выезжают несколько раз в месяц на велосипеде. При этом, количество велосипедов в городе Минске – около 800 тысяч. Это то же самое количество, что и количество машин.

Велосезон-2018 в Минске: что нового?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Британские велосипедисты
В Англии престижно ездить на работу на велосипеде за 16 тысяч долларов
Велосезон-2018 в Минске: что нового?
Велокарнавал пройдёт в Минске 12 мая: «Ждём, что приедут своими командами, с красивыми брендированными маечками»
Акцию «30 дней на велосипеде» поддержали 1 000 белорусов
Где оставить велосипед: обещают по 10 гаражей в каждом районе и парковки около двух станций метро
«Линия на асфальте не является оптимальным решением. И ГАИ признала это»: стоит ли совмещать тротуар с велодорожкой?
«Минское велосипедное общество»: «Понижение бордюров убрали из своей повестки»
«Вы – счастливчики: минские улицы достаточно широкие». Голландский эксперт о транспортной инфраструктуре
Все новости по теме Велосипед
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru