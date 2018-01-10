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В 2017 отмечен самый низкий годовой показатель инфляции за всю суверенную историю Беларуси

10.01.2018 - 22:58

Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси упала до рекордного уровня, констатируют в Национальном статистическом комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам 2017 индекс потребительских цен на товары и услуги вырос всего на 4,6 %.

Это самый низкий годовой показатель за всю суверенную историю Беларуси. Уровень инфляции в 2017 оказался ниже прогноза почти в 2 раза: в правительстве еще год назад рассчитывали на цифру в 9%.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик:
Замедление роста цен для потребителя очевидно. Что касается бизнеса, это упрощает планирование деятельности, упрощает бизнес-планирование. И делает страну более привлекательной в глазах потенциальных инвесторов.

Когда мы говорим об индексе потребительских цен, в него, в частности, включается изменение цен на продукты питания, изменение цен на промышленную продукцию и цен на услуги. Меньше всего изменились цены на промышленную продукцию.

В этом смысле 2017 год стал одним из наиболее успешных. На протяжении двух месяцев подряд специалисты фиксировали даже дефляцию. В июле и августе цены на некоторые группы товаров несколько снизились. Такие же тенденции были отмечены и в декабре.

В 2017 отмечен самый низкий годовой показатель инфляции за всю суверенную историю Беларуси

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