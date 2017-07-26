новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В 3 федеральных землях Германии чтобы остановить наводнение выкачивают из зданий воду и возводят заграждения из мешков с песком

26.07.2017 - 17:21

Новости Германии. Режим чрезвычайного положения введен в немецком районе Гослар из-за наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местная река вышла из берегов, затопив центральные улицы одноименного города с населением в 50 тысяч человек.

Бригады спасателей помогают местным и туристам эвакуироваться в наиболее безопасные места. Во власти стихии в последние дни оказались федеральные земли Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Там службам технической помощи и пожарным пришлось выкачивать из зданий воду и возводить заграждения из мешков с песком.

В 3 федеральных землях Германии чтобы остановить наводнение выкачивают из зданий воду и возводят заграждения из мешков с песком
В 3 федеральных землях Германии чтобы остановить наводнение выкачивают из зданий воду и возводят заграждения из мешков с песком
Фото. В 3 федеральных землях Германии чтобы остановить наводнение выкачивают из зданий воду и возводят заграждения из мешков с песком

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Из-за «внезапного» наводнения в Аризоне погибли 9 человек
Из-за «внезапного» наводнения в Аризоне погибли 9 человек
Сильные наводнения и оползни в Китае: ущерб составил более 40 млн долларов
Сильные наводнения и оползни в Китае: ущерб составил более 40 млн долларов
Около полутысячи домов в Японии оказались под водой из-за вышедших из берегов рек
Около полутысячи домов в Японии оказались под водой из-за вышедших из берегов рек
Из-за наводнений в Новой Зеландии эвакуировали 1500 человек
Из-за наводнений в Новой Зеландии эвакуировали 1500 человек
Атлантический шторм в Великобритании привел к затоплению графства Корнуолл, люди спасались на крышах домов
Атлантический шторм в Великобритании привел к затоплению графства Корнуолл, люди спасались на крышах домов
Сильнейший ливень обрушился на Стамбул: затоплено метро и нижние этажи зданий
Сильнейший ливень обрушился на Стамбул: затоплено метро и нижние этажи зданий
Наводнение в Японии: на острове Хонсю объявлено о полной эвакуации целого города
Наводнение в Японии: на острове Хонсю объявлено о полной эвакуации целого города
Наводнение в Японии унесло жизни около 30 человек, десятки – пропали без вести
Наводнение в Японии унесло жизни около 30 человек, десятки – пропали без вести
Все новости по теме Наводнение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru