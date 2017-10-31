«В 36-м году Белоруссия выступила плохо»: Михаил Цейтин о зарождении физического спорта в стране

Новости Беларуси. Наши сегодняшние гости представляют первый и единственный ВУЗ страны, занимающийся подготовкой профессиональных спортсменов и тренеров, – Белорусский государственный университет физической культуры.

Итак, в гостях у программы «Неделя спорта» проректор по учебно-спортивной работе Владимир Владимирович Коваленя и настоящая легенда университета да и вообще белорусского спорта – заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики – Михаил Ильич Цейтин.

Михаил Ильич, вам лет больше, чем институту физкультуры, как он раньше назывался. Вы – не только выпускник этого ВУЗа, но и помните, как он создавался. Расскажите об этом.

Михаил Цейтин, заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики:

Я – студент первого набора. Создание нашего института тесно связано с парадами всесоюзными. В олимпийское движение Советский Союз вступил в 49-м году, а до этого, начиная с 35-го года, были Всесоюзные парады физкультурников. До 35-го были в Москве парады (только московская организация), а начиная с 36-го, они стали приглашать. В 36-м пригласили Белоруссию, Украину и Ленинград, а с 37-го – уже все республики.

В 36-м году Белоруссия выступила плохо. Готовили их не специалисты, преподаватели теории физической культуры (институа не было, был техникум). После этого неважного выступления праительство Беларуси решило серьезно к этому подойти и к следующему – 37-му году – подготовиться, как следует.

Пригласили Моисеева Игоря – знаменитого хореографа. А Моисеев попросил в помощь Губанова. Губанов – это тоже легендарная личность, талантливый мужик.

Моисеев с Губановым подготовили тогда выступление «Граница на замке». Это было лучшее выступление из всех республик. Там я впервые принимал участие. Потому что меня пригласили не как студента техникума, а как гимнаста. Был очень высокий культ физического развития, все стремились к этому.

Сейчас же тоже модно заниматься спортом?

Михаил Цейтин:

Можно. Но нет этого стремления, внутренней потребности к физическому развитию. Нет этого культа.

Мне кажется, сейчас наооборот это модно – тренажерные залы…

Михаил Цейтин:

Это все мероприятия. Это не системные занятия.