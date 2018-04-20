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В аэропорте Катманду самолет выехал за пределы взлетной полосы и застрял в грязи

20.04.2018 - 15:31

Новости Непала. ЧП в международном аэропорту в Непале: лайнер со 135 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в грязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, однако воздушную гавань пришлось временно закрыть.

Выяснилось, что когда самолет набрал нужную скорость для взлета, командир корабля заметил неисправность на приборной панели и принял решение не поднимать судно в воздух. Однако быстро затормозить не удалось, и лайнер оказался в поле.

В аэропорте Катманду самолет выехал за пределы взлетной полосы и застрял в грязи

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