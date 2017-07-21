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В аэропорту Вены введут дополнительные меры контроля для пересекающих границы шенгена

21.07.2017 - 09:57

Новости Австрии. В австрийской столице введут дополнительные меры контроля для пересекающих границы шенгена. С декабря 2017 года в аэропорту появится автоматическая система распознавания лиц в виде 50 электронных ворот. Их установка обойдется в 5 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о новых мерах основано на изменениях шенгенских правил, согласно которым с 7 октября 2017 года все шенгенские страны обязаны проводить «сплошное считывание» как граждан третьих стран, так и граждан ЕС.

В аэропорту Вены введут дополнительные меры контроля для пересекающих границы шенгена

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