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В Афганистане ликвидировали троих террористов, устроивших перестрелку и взрывы у посольства Ирака

31.07.2017 - 15:51

Новости Афганистана. В Афганистане ликвидировали троих террористов. В ходе перестрелки у посольства Ирака в Кабуле также были убиты двое охранников, ранение получил полицейский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром смертник активировал в центре города бомбу, затем его сообщники предприняли попытку взять здание посольства штурмом. Им в этом помешали правоохранители, которые открыли по боевикам огонь. Противостояние длилось около четырех часов. На это время руководитель дипломатического представительства, а также все граждане, проживающие недалеко от места инцидента, были экстренно эвакуированы.

В Афганистане ликвидировали троих террористов, устроивших перестрелку и взрывы у посольства Ирака

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