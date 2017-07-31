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В Афганистане у здания посольства Ирака прогремели два взрыва, переросшие в перестрелку

31.07.2017 - 13:06

Новости Афганистана. Тревожные сообщения приходят из столицы Афганистана. У здания посольства Ирака прогремели два взрыва. Первую бомбу у входа активировал смертник. После этого между террористами и правоохранителями началась перестрелка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чуть позже прогремел второй взрыв. Боевики пытаются взять здание штурмом. С места происшествия доносятся звуки стрельбы. Информации о погибших или пострадавших нет. Чтобы не допустить потерь среди мирного населения, в районе инцидента проводится экстренная эвакуация.

В Афганистане у здания посольства Ирака прогремели два взрыва, переросшие в перестрелку

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