В Афганистане у здания посольства Ирака прогремели два взрыва, переросшие в перестрелку

Новости Афганистана. Тревожные сообщения приходят из столицы Афганистана. У здания посольства Ирака прогремели два взрыва. Первую бомбу у входа активировал смертник. После этого между террористами и правоохранителями началась перестрелка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чуть позже прогремел второй взрыв. Боевики пытаются взять здание штурмом. С места происшествия доносятся звуки стрельбы. Информации о погибших или пострадавших нет. Чтобы не допустить потерь среди мирного населения, в районе инцидента проводится экстренная эвакуация.