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В Афинах прогремел взрыв, после чего анархисты забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью

20.04.2017 - 13:38

Новости Греции. В центре Афин прогремел взрыв. Устройство сработало в отделении банка. Здание серьезно повреждено. Кроме того взрывной волной выбиты стекла в соседних домах.

Известно, что за полчаса до происшествия в редакцию греческого новостного сайта позвонил злоумышленник и сообщил о готовящейся атаке. Однако ЧП предотвратить не удалось. Сразу после взрыва группа анархистов в Афинах забросала полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афинах прогремел взрыв, после чего анархисты забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью

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