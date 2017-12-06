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В Албании сильнейшее наводнение: страна обратилась за помощью к НАТО

06.12.2017 - 09:52

Новости Албании. Власти Албании просят помощи у НАТО из-за масштабных наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проливные дожди привели к разливу местных рек.

Сотни домов в центральной и южной частях страны оказались под водой. Без электричества остались десятки тысяч местных жителей. Перекрыты дороги. В школах и ВУЗах отменены занятия.

Потоп также привел к закрытию аэропорта Тираны, нарушена работа портов страны. В пострадавшие районы для эвакуации населения направлены свыше 7000 военных и правоохранителей. Есть сведения об одном погибшем. Еще несколько человек получили травмы.

В Албании сильнейшее наводнение: страна обратилась за помощью к НАТО
Масштабное наводнение в Албании
Фото. Масштабное наводнение в Албании
Масштабное наводнение в Албании
Фото. Масштабное наводнение в Албании
Масштабное наводнение в Албании
Фото. Масштабное наводнение в Албании
Масштабное наводнение в Албании
Фото. Масштабное наводнение в Албании

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