﻿ В Альпах деревом придавило спортсмена: жуткие последствия урагана в Европе | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Альпах деревом придавило спортсмена: жуткие последствия урагана в Европе

04.01.2018 - 16:43

Новости мира. Спортсмен-горнолыжник погиб во Французских Альпах, его придавило упавшим деревом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Двоих людей смыло большой волной в Испании. В Швейцарии из-за ураганного ветра с рельсов сошел поезд. Травмы получили около 10 пассажиров.

Последствия урагана устраняют также в Германии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах и других странах. Буря оставила без света десятки тысяч домов, нарушила транспортное сообщение, как наземное, так и воздушное.

В списках пострадавших от непогоды – порядка сотни человек. Некоторые в тяжелом состоянии.

В Альпах деревом придавило спортсмена: жуткие последствия урагана в Европе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ураган в Бразилии: диджей погиб из-за несчастного случая
Ураган в Бразилии: диджей погиб из-за несчастного случая
На Шотландию движется ураган «Каролина»: прогнозируют ветер с порывами свыше 100 км/час
На Шотландию движется ураган «Каролина»: прогнозируют ветер с порывами свыше 100 км/час
Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
«Это было невероятно страшно»: очевидцы об урагане «Герварт», бушующем в Европе
«Это было невероятно страшно»: очевидцы об урагане «Герварт», бушующем в Европе
Ураган «Герварт» пронесся по Европе: число жертв выросло до шести
Ураган «Герварт» пронесся по Европе: число жертв выросло до шести
Японию накрыл мощный тайфун: 80 тысяч человек должны эвакуироваться
Японию накрыл мощный тайфун: 80 тысяч человек должны эвакуироваться
В Великобритании бушует шторм «Брайан»: скорость ветра достигает 112 км/час
В Великобритании бушует шторм «Брайан»: скорость ветра достигает 112 км/час
Кровавое солнце в Великобритании
Фотофакт: из-за урагана Офелия жители Великобритании наблюдали «красное солнце»
Все новости по теме Ураганы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru