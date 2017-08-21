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В Чикаго за сутки зафиксировано 10 нападений с огнестрельным оружием: убиты 6 человек

21.08.2017 - 14:30

Новости США. Всплеск насилия зафиксирован в американском Чикаго. За 20 августа там произошло порядка 10 случаев нападений с применением огнестрельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности были убиты 6 человек. Около 30 получили ранения различной степени тяжести.

Последний инцидент имел место в округе западный Пулман. Неизвестный подъехал к зданию ночного клуба на автомобиле и открыл из окна огонь, после чего скрылся. Прибывшие на место специалисты констатировали смерть одного человека. Шестерых госпитализировали с серьезными ранениями.

В Чикаго за сутки зафиксировано 10 нападений с огнестрельным оружием: убиты 6 человек

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