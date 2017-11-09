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В Анкаре задержали более 100 предполагаемых террористов

09.11.2017 - 14:41

Новости Турции. Более ста человек взяты под стражу в турецкой Анкаре в ходе масштабной спецоперации, в которой принимают участие около 1,5 тысяч полицейских и представители сил безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При обысках в домах подозреваемых были обнаружены и изъяты материалы на бумажных и цифровых носителях, касающиеся деятельности террористической группировки. Всего правоохранители получили 245 ордеров на аресты. Операция по задержанию предполагаемых преступников продолжается.

В Анкаре задержали более 100 предполагаемых террористов

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