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В Антарктиде подняли флаг нашей страны в честь Дня белорусской науки

25.01.2019 - 11:23

Новости Беларуси. В Антарктиде поднят флаг нашей страны. Его установили полярники в честь Дня белорусской науки, который отметят 27 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Южном полюсе развевается и знамя НАН Беларуси. С самого холодного континента планеты – теплые слова поздравлений.

Алексей Гайдашов, начальник Белорусской антарктической экспедиции:
На самом холодном континенте земли усилиями страны, усилиями коллектива Национальной академии наук создается уникальная круглогодичная исследовательская станция. Такой проект под силу только той стране, в которой имеется крепкий научный фундамент, квалифицированные кадры и воля к победе.

Добавим, участники экспедиции работают на антарктической базе Гора Вечерняя. В числе задач – научная госпрограмма и продолжение строительства собственной полярной станции.

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