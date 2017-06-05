новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Австралии мужчина взял в плен женщину и устроил стрельбу по полицейским: убит случайный прохожий

05.06.2017 - 16:25

Новости Австралии. Трагедия с захватом заложника разыгралась в австралийском Мельбурне. Террорист, объявивший себя сторонником известной экстремистской группировки, взял в плен женщину. Затем заперся в одной из квартир жилого комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между злоумышленником и полицейскими возникла перестрелка. Ранения получили трое стражей порядка. Прохожий, который случайно оказался неподалеку, убит. В результате спецоперации террориста удалось ликвидировать. Заложница не пострадала.  Сейчас полиция проверяет связь злоумышленника с экстремистскими организациями.

В Австралии мужчина взял в плен женщину и устроил стрельбу по полицейским: убит случайный прохожий

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Нигерии пираты захватили в плен моряков из России и Украины
В Нигерии пираты захватили в плен моряков из России и Украины
В Стамбуле вооруженный пациент взял в заложники персонал и больных психиатрической клиники
В Стамбуле вооруженный пациент взял в заложники персонал и больных психиатрической клиники
Фото: Reuters. Освобождение заложников в Мальте.
Угонщики самолета в Ливии были вооружены муляжами пистолета и гранаты
Фото: Reuters. Освобождение заложников в Мальте.
Премьер-министр Мальты сообщил об освобождении заложников
Появилось фото из салона захваченного ливийского самолета
Захват ливийского самолета: 111 пассажиров отпустили, экипаж остается на борту
Захват ливийского самолета: 111 пассажиров отпустили, экипаж остается на борту
В мексиканском Пуэрто-Вайарта люди с автоматами похитили 16 американских туристов
В мексиканском Пуэрто-Вайарта люди с автоматами похитили 16 американских туристов
Захват заложников в церкви во Франции
Захват заложников в церкви во Франции
Все новости по теме Захват заложников
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru