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В Австралии протестующие таксисты заблокировали подъезды к аэропорту Мельбурна: видеофакт

16.08.2017 - 12:50

Новости Австралии. Транспортный коллапс около аэропорта Мельбурна. Таксисты заблокировали подъезды к воздушной гавани. Таким образом они выступают против решения местной власти разрешить водителям одного из перевозчиков забирать пассажиров непосредственно у терминалов.

Новшество вызвало бурю негодования у работников таксомоторных компаний.

Ночью с 15 на 16 августа и рано утром они несколько раз перегораживали дорогу. Из-за этого возникли большие пробки. Пассажиров попросили приезжать в аэропорт пораньше, чтобы избежать возможных опозданий на рейс.

В Австралии протестующие таксисты заблокировали подъезды к аэропорту Мельбурна: видеофакт

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