новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Австрии двухэтажный автобус столкнулся с мобильным краном: пострадали 24 человека

28.04.2017 - 12:53

Новости Австрии. Крупное ДТП в Австрии. В Федеральной земле Бургенланд двухэтажный пассажирский автобус столкнулся с мобильным краном. По предварительным данным, пострадали 24 человека. Среди пассажиров было много детей. Удар получился боковым. Людей просто зажало в искореженной конструкции металла и сидений.

Чтобы освободить их из ловушки, спасателям пришлось использовать специнструменты. Несколько пассажиров госпитализированы в тяжелом состоянии. Участок дороги, где произошло ДТП, перекрыт. Причины ЧП устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии двухэтажный автобус столкнулся с мобильным краном: пострадали 24 человека

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

ДТП в Австрии
2 крупных ДТП в Австрии. 1 человек погиб, около 40 пострадали
Австрия. Столкновение поездов
Под Веной столкнулись два пассажирских поезда. Пострадало около 20 человек
Все новости по теме Аварии в Австрии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru