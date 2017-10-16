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В Австрии подвели предварительные итоги парламентских выборов: лидирует Себастьян Курц во главе Народной партии

16.10.2017 - 11:35

Новости Австрии. Предварительные итоги досрочных парламентских выборов обнародованы в Австрии. На данный момент победу одерживает Народная партия под предводительством министра иностранных дел страны Себастьяна Курца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его партия набрала более 31% голосов. В случае победы, Курц станет самым молодым лидером в ЕС.

Австрийская партия свободы отстает от фаворитов на 4 пункта – в их копилке 27,4%. Третье место у социал-демократов, за них проголосовали 26,7% избирателей.

Кроме того, преодолели 4%-ный барьер, необходимый для вступления в парламент, либералы из «Новой Австрии» и «Список Петера Пильца». Всего в избирательной гонке участвовали 16 партий. Окончательные итоги австрийских парламентских выборов станут известны 19 октября.

В Австрии подвели предварительные итоги парламентских выборов: лидирует Себастьян Курц во главе Народной партии

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