новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Австрии выбирают парламент: участвуют представители 16 партий

15.10.2017 - 15:24

Новости Австрии. Избирательные участки открылись и в Австрии – страна выбирает парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одни из участков начали работать с 6 утра по минскому времени, другие – с 11, когда отдельные пункты уже закрывались.

Власти республики официально разрешили коммунам и городам устанавливать время работы участков так, как им удобнее. Выбор у австрийцев, надо сказать, внушительный. В парламент стремятся 16 партий! Среди самых популярных – Австрийская народная и Социал-демократическая. Велики шансы и у правых националистов. Всего в Национальный совет необходимо избрать 183 депутата. 

В Австрии выбирают парламент: участвуют представители 16 партий

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Турцию пытаются уничтожить изнутри и снаружи»: Реджеп Эрдоган об отношениях с США
«Турцию пытаются уничтожить изнутри и снаружи»: Реджеп Эрдоган об отношениях с США
Премьер Испании заявил о готовности задействовать 155 статью Конституции и частично лишить Каталонию самоуправления
Премьер Испании заявил о готовности задействовать 155 статью Конституции и частично лишить Каталонию самоуправления
Карлес Пучдемон предложил Каталонии приостановить действие декларации о независимости, чтобы провести переговоры с Мадридом
Карлес Пучдемон предложил Каталонии приостановить действие декларации о независимости, чтобы провести переговоры с Мадридом
Мы хотим поменять прописку и сделаем это. Независимости Каталонии быть?
Мы хотим поменять прописку и сделаем это. Независимости Каталонии быть?
Парламент Каталонии может объявить о независимости региона
Парламент Каталонии может объявить о независимости региона
Турция и США приостановили взаимную выдачу виз
Турция и США приостановили взаимную выдачу виз
«Строить и укреплять мосты – политические, экономические, гуманитарные»: как прошла церемония вручения верительных грамот Президенту Беларуси
«Строить и укреплять мосты – политические, экономические, гуманитарные»: как прошла церемония вручения верительных грамот Президенту Беларуси
«Беларусь –ворота между Востоком и Западом»: первая конференция почетных консулов открылась в Минске
«Беларусь – ворота между Востоком и Западом»: первая конференция почетных консулов открылась в Минске
Все новости по теме Международная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru