В Барселоне тысячи людей продолжают митинг за независимость Каталонии: кадры с места событий

Новости Беларуси. Многотысячный митинг проходит в испанской Барселоне. Люди выступают против жестких действий полиции в день проведения референдума о независимости, который не признают испанские власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Наша судьба – быть самостоятельными и не смотреть никому в рот»: жители вышли на улицы и рассказали, что думают о референдуме в Каталонии
В толпе то и дело начинают исполнять песню известного каталонского певца, которая в эти дни стала гимном плебисцита. За ситуацией пристально следит полиция.
Одновременно в городе проходят и другие акции. Большинство магазинов закрыты, перекрыты многие улицы, не работает метро и наземный транспорт. Напоминаем, референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября.
Глава автономии Каталонии заявил о готовности вести переговоры с Испанией
Окончательные результаты еще не оглашены, а по предварительным отделению автономии от Испании сказали «да» 90 % проголосовавших.