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«В Беларуси еда отменная, колбасы увозим с собой килограммами»: россияне о белорусских продуктах питания

08.10.2017 - 21:34

Новости Беларуси. Вкус белорусского молока, масла и сыра хорошо знают и в десятимиллионной Москве. На будущей неделе в российской столице пройдут Дни Минска и так любимые москвичами белорусские ярмарки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В лучших традициях на ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства. Верблюдица весом в тонну ехала из Астрахани 20 часов. По соседству диковинные вислоухие овцы, лихие скакуны, лисы и буренки-рекордсменки. Своих телят привезли и могилевские селекционеры. Здесь же домики для молодняка белорусского производства. А вот вкус нашего молока посетителям выставки знаком и без дегустации.

Посетительница выставки:
Белорусские товары очень распространены, я сама из Ярославской области, и даже у нас проходят выставки-распродажи белорусских товаров. Нам всем очень нравится. И когда я была в Беларуси, еда отменная, колбасы увозим с собой килограммами.

На крупнейшем агропромышленном форуме участники со всей России и СНГ со своими новинками и урожаем. И, кажется, нет российских регионов, где бы не знали белорусское.

Анатолий Михайлов, предприниматель (Россия):
Я из Марий Эл, я езжу по ярмаркам. И вашу белорусскую продукцию очень прекрасно знаю, что сыр, что колбасы, «бацька» ваш молодец, я сам специалист в сельском хозяйстве, дай Бог вам здоровья, чтоб так же развивались.

Тем временем, стенд только бобруйского предприятия за дни форума наработал контрактов на 300 миллионов российских рублей. Вот и фермера из Сергиева Посада Магомеда в белорусской технике привлекает простота и надежность.

Магомед Магомедов, глава фермерского хозяйства (Россия):
И качество лучше, и проще с ним работать, самое главное для сельскохозяйственника – это простота в эксплуатации. В Беларуси еще с советской закалки осталась промышленность, сами знаете.

Яна Шипко, СТВ:
О белорусском качестве здесь наслышаны. Вот уж случай, когда на рекламу даже не нужно тратиться. В общем, нашим товарам потребители тут всегда рады. Шанс закупиться ими будет и на Днях Минска в Москве. С 2012 года столицы поочередно гостят друг у друга, дабы представить свой потенциал и найти еще больше точек соприкосновения.

В самом сердце Москвы уже через день развернется большая белорусская ярмарка. В этих павильонах-теремках можно будет найти белорусский лен, косметику, посуду, угоститься драниками, колбасой, сыром, зефиром.

Жительница Москвы:
Мне очень нравится белорусская молочная продукция, потому что я давняя приверженица ее, я часто езжу в Минск и всегда покупаю молоко, сыры особенно, творог, у нас можно встретить магазины, но там, где я живу, к сожалению, в районе Кутузовского проспекта нет такой продукции, поэтому приходится ездить и искать по интернету, где это имеется. Мне повезло, что я сейчас оказалась в центре на ярмарке белорусской молочной продукции.

Дни Минска в Москве наполнены событиями культурными, спортивными и деловыми. Выставка истории белорусской столицы откроется в музее Москвы, пройдет гала-концерт наших артистов, бизнес-форум. Так совместных проектов между двумя столицами станет еще больше.

«В Беларуси еда отменная, колбасы увозим с собой килограммами»: россияне о белорусских продуктах питания

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