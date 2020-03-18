В Беларуси клинические признаки коронавируса имеют 9 человек, у 37 – нет проявлений, ещё 5 – выписаны
Новости Беларуси. В Беларуси признаки коронавируса имеют девять человек, еще у 37 – нет проявлений. Пять человек выписаны домой.
По информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 8 утра 18 марта девять пациентов имеют клинические признаки COVID-19 (являются больными). Еще у 37 пациентов – положительные лабораторные тесты, но нет клинических проявлений болезни.
Пять пациентов выписаны, еще трем проводится повторное лабораторное исследование – они готовятся к выписке в ближайшие дни.
За все время 17 случаев являются завозными. Последние четыре – из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга выявлены на СКП. Остальные случаи – в результате проводимых мероприятий изоляции контактов первого уровня.
Под медицинским наблюдением 1960 граждан, которые прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран. В отношении 2700 человек медицинское наблюдение завершено.
Минздрав разработал приказы по организации медпомощи, перепрофилированию и функционированию учреждений в зависимости от эпидемиологической ситуации и количества выявленных лиц с РНК коронавируса. Принятые меры являются заблаговременными во всех регионах, вплоть до центральных районных больниц.
В сообщении отмечается, что имеется достаточное количество коечного фонда для организации помощи пациентам с выявленным РНК вируса, для изоляции контактов первого уровня.
Караник: В ситуации с коронавирусом у нас есть планы А, В, С, D. Мы пока находимся на плане А (читать далее).
Минздрав о заражённых коронавирусом в Беларуси: «Всего у нас 17 завозных случаев»
Новости Беларуси. В Беларуси из всех выявленных случаев заражения коронавирусом 17 – завозные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в Минздраве.
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Один из заболевших – иностранец, остальные – белорусы. Последние четыре случая связаны с Испанией, Францией, Германией и Санкт-Петербургом. Сегодня клинические признаки опасной инфекции имеют 9 пациентов. У восьмерых из них – легкая степень. Один забелевший в состоянии средней тяжести. Врачи отмечают его положительную динамику. Также на контроле у медиков находятся 37 пациентов с положительными результатами тестов, но без клинических проявлений болезни.
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
В настоящий момент под наблюдением у нас находятся более 1900 лиц, которые относятся к контактам первого и второго уровней. Завершено двухнедельное карантинное медицинское наблюдение более чем за 2700 лицами, которые у нас прибыли из неблагополучных районов.
Последние наши четыре случая, когда было выявлено РНК вируса, это также завозные случаи. Всего у нас 17 завозных случаев. Остальные случаи были выявлены у контактных лиц первого уровня в ходе нашей работы по их изоляции и наблюдению.
Мы не выписываем пациентов даже с первым отрицательным результатом. Мы в обязательном порядке перепроверяем тест для того, чтобы быть четко убежденными, что человек не представляет никакой эпидемиологической опасности окружающим.
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Кроме того, уже выписано 5 пациентов. У троих проводятся повторные лабораторные обследования. В ближайшее время их тоже выпишут.