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В Беларуси либерализовали вопросы нахождения и транзита в приграничной зоне и полосе

18.01.2019 - 17:30

Новости Беларуси. В приграничье – новые правила, которые касаются как местных жителей, так и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, теперь при нахождении в пограничной зоне белорусы, кроме паспорта, могут предъявить военный билет, водительское или служебное удостоверение. Иностранцам же больше не нужно иметь пропуск при транзите через пограничную зону в санатории, дома отдыха и объекты придорожного сервиса. Нововведения должны не только упростить посещение пограничной зоны, но и сделать туристические объекты более привлекательными для гостей.

Но появился и ряд ограничений.

Сергей Дроздов, начальник юридического управления Госпогранкомитета:
Устанавливается запрет физическим лицам, находящимся в пограничной зоне и пограничной полосе, на ведение фото-, видеосъемки пограничных нарядов, пограничных объектов инфраструктуры приграничной территории и государственной границы без соответствующего разрешения.

Также в пограничной полосе отныне запрещено использование различной оптики: прицелов, биноклей, тепловизоров, приборов ночного видения и фотоловушек. Эта мера продиктована участившимися случаями, когда под видом рыбаков и грибников преступники нарушают безопасность границ.

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