новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Беларуси могут разработать механизмы электронной регистрации и дистанционной проверки документов

09.08.2017 - 19:57

Новости Беларуси. Ассоциация риелторов предлагает разработать механизмы электронной регистрации и дистанционной проверки документов. Это переведет практически весь сектор в открытое электронное пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве примеров приводят многие страны: так, в Грузии 98% документов цифровые, а в Казахстане работают авторизованные посредники, работа которых, по опросам населения, устраивает 82% жителей. В случае реализации предложений и перевода огромного количества документов в цифровую форму это будет еще один успешный пример государственно-частного партнерства.

В Беларуси могут разработать механизмы электронной регистрации и дистанционной проверки документов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Биометрический паспорт и ID-карта скоро станут главными документами белорусов
Биометрический паспорт и ID-карта скоро станут главными документами белорусов
Больше трех десятков отличников 15 марта получили паспорта из рук Андрея Шорца
Больше трех десятков отличников 15 марта получили паспорта из рук Андрея Шорца
В Несвижском замке Сёмен Шапиро поздравил отличников учебы с получением паспортов
В Несвижском замке Сёмен Шапиро поздравил отличников учебы с получением паспортов
Папарать-кветка в ультрафиолете и ID-карта: как поменяется главный документ белорусов – история развития паспорта
Нужно ли оформлять паспорт 7-летнему ребёнку для выезда за границу?
Рынок поддельных документов в Беларуси: что чаще всего подделывают и чем это может обернуться
Рынок поддельных документов в Беларуси: что чаще всего подделывают и чем это может обернуться
Новая Военная доктрина вступила в силу 26 июля
Новая Военная доктрина вступила в силу 26 июля
Изучение общественного мнения о технических нормативных правовых актах
Изучение общественного мнения о технических нормативных правовых актах
Все новости по теме Документы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru