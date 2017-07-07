В Беларуси может появиться комбинат по глубокой переработке торфа

Новости Беларуси. В Беларуси появится комбинат по глубокой переработке торфа. Планируется, что на нем будет производиться более 2,5 тысяч тонн органических гранулированных удобрений, которые безвредны для почвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из проектов, который уже находится в разработке технологического парка «БелБиоград». Научный центр был создан специально для развития нано-, био- и фармтехнологий. Для участия в парке отобрано 30 проектов научных организаций и представителей бизнеса. Ожидается, что продукция парка будет востребована за рубежом.

Александр Кравцов, заместитель директора РУП «Научно-технологический парк «БелБиоград»:

Капитализация этих проектов составит, примерно, в течение 5 лет 2,1 триллиона рублей. И обеспечит экспорт, примерно, на 175 миллионов долларов. Планируется создание 1200 высокопроизводительных рабочих мест и обеспечение 70 тысяч долларов на человека в год добавленной стоимости.

Добавим, многими проектами уже заинтересовались иностранные инвесторы из Израиля, России и Германии.