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В Беларуси может появиться обязательный «папин отпуск»

21.04.2017 - 21:34

Новости Беларуси. Что подразумевается под этим понятием, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Илона Волынец, СТВ:
В Беларуси может появиться обязательный «папин отпуск». 

Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:
Об этом говорят уже много.

Илона Волынец:
И сейчас создана и рабочая группа, и специалисты прорабатывают этот вопрос. Давайте сразу поясним: мы, всё-таки, говорим об обязательном отпуске, но не декрете вместо мамы?

Наталья Пасканная, советник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:
Нет, это дополнительный отпуск, который предполагается давать отцу одновременно с отпуском матери для того, чтобы больше наших пап интегрировать в воспитательный процесс. 

Появится ли в Беларуси обязательный отцовский отпуск?

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