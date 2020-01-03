В Беларуси началась досрочная выплата пенсий: когда можно получить деньги
Новости Беларуси. В Беларуси началась досрочная выплата пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для каждого региона установлены отдельные сроки.
Так, уже сегодня, 3 января, деньги можно получить в почтовых отделениях Минска. Здесь досрочно выплатят пенсии за 5 и 7 января. В Минской области объекты почтовой связи также c сегодняшнего дня станут выплачивать пенсии за 5 января, с 4 января – пенсии за 6 и 7 января.
Ранее «Белпочта» обнародовала график работы в праздничные дни – 1, 2, 5 и 7 января будут работать только дежурные объекты почтовой связи.
Длинные выходные в Беларуси: когда выплатят пенсии
Новости Беларуси. Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Получить деньги перед большими ноябрьскими выходными уже 5 ноября могут пенсионеры Минска, Могилева, Брестской и Витебской областей. 6 ноября пенсии начнут выдавать в отделениях почтовой связи Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.