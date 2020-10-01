В Беларуси начали тестировать российскую вакцину «Спутник V». Комментарий Дмитрия Пиневича
Новости Беларуси. В Беларуси начали тестировать российскую вакцину от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стать добровольцами вызвались более 4 000 белорусов.
Для участия в исследовании отобрали 100 человек. Участники эксперимента пройдут скрининг, после чего им сделают прививку. 1 октября в 28-й поликлинике Минска вакцинировали первых двух пациентов. Всего в тестировании задействовано 8 медучреждений.
Напомним, Беларусь – первая из зарубежных стран, где тестируют вакцину, разработанную российскими учеными.
Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси:
Это проходит в рамках мультицентровых клинических испытаний вакцины, которыми охватывается безусловно основная масса на территории Российской Федерации. У нас происходит набор ста человек в аккредитованных учреждениях здравоохранения, подтвержденный в программе, которая соответствует национальным стандартам регистрации. Это крайне важно для нас, потому что вакцинация является одним их самых действенных способов ликвидации почти любого эпидемического процесса, коронавирусной инфекции тем более, этого пандемичного штамма.
Андрей Метлицкий, участник исследования:
Хотелось бы себя обезопасить, своих близких и друзей и здравоохранению помочь, чтобы они видели, вакцина работает, не работает.
Как при обычной прививке от гриппа, у пациентов может наблюдаться незначительное повышение температуры. Добровольцы будут находиться под пристальным наблюдением медиков. 25 % участников получат плацебо, остальные – настоящую вакцину. Ее безопасность и эффективность эксперты оценят через 180 дней.
«Мы отслеживаем сразу возможные реакции». Как испытывают вакцину «Спутник V»
Новости Беларуси. В Беларуси начались испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Добровольцами вызвались стать более 4 000 человек.
Для участия в исследовании отобрали 100 человек. Они не должны были ранее болеть COVID-19. Медики также обращали внимание на другие перенесенные заболевания и отсутствие аллергических реакций.
Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси:
Любые клинические испытания, тем паче иммунобиологических препаратов, очень строго регламентированы. Соответственно, несмотря на нашу такую достаточно сокращенную во времени дорожную карту, она была полностью насыщена мероприятиями, требующими безопасности.
В Беларуси начали тестировать российскую вакцину «Спутник V». Комментарий Дмитрия Пиневича
Сергей Черняк, специалист по клиническим исследованиям (Россия):
На этапе введения вакцины мы отслеживаем сразу возможные какие-то реакции. Этот период длится первые сутки активно, и потом в зависимости от календаря это может быть через 7 дней, 14 дней и так далее. Далее проводится еще один этап вакцинации. И таким же образом отслеживается состояние, в первую очередь, конечно же, клиническое состояние этих пациентов.
Напомним, Беларусь – первая из зарубежных стран, где тестируют вакцину, разработанную российскими учеными. После успешного завершения испытаний наша страна также первой получит новый препарат.