В Беларуси начался отопительный сезон

Новости Беларуси. Долгожданное тепло постепенно распространяется по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приоритет – социально значимые объекты: больницы, школы и детские сады. Здесь отопление начали включать еще в начале недели. А 5 октября батареи потеплеют и в жилых домах. Первыми тепло ощутят жители Витебска. Гораздо комфортнее станет также в общежитиях, гостиницах и учебных заведениях северного региона.

Далее на очереди остальные области. Основной критерий начала теплого сезона в конкретном районе – среднесуточная температура ниже 8 градусов в течение 5 суток. Если же октябрь подарит белорусам теплые дни, система отопления будет переведена в режим протапливания.