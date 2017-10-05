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В Беларуси начался отопительный сезон

05.10.2017 - 10:29

Новости Беларуси. Долгожданное тепло постепенно распространяется по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приоритет – социально значимые объекты: больницы, школы и детские сады. Здесь отопление начали включать еще в начале недели. А 5 октября батареи потеплеют и в жилых домах. Первыми тепло ощутят жители Витебска. Гораздо комфортнее станет также в общежитиях, гостиницах и учебных заведениях северного региона.

Далее на очереди остальные области. Основной критерий начала теплого сезона в конкретном районе – среднесуточная температура ниже 8 градусов в течение 5 суток. Если же октябрь подарит белорусам теплые дни, система отопления будет переведена в режим протапливания.

В Беларуси начался отопительный сезон

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