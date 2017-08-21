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В Беларуси намолотили уже 7 млн тонн зерна

21.08.2017 - 16:44

Новости Беларуси. Брестская и Гомельская области завершили жатву. Аграрии южного региона уложились в сроки, установленные Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в Беларуси намолочено почти 7 миллионов тонн зерна. Убрать осталось лишь 10% посевов. В среднем с одного гектара в 2017 году аграрии получают чуть менее 36 центнеров зерна. В лидерах по урожайности – Гродненская область. По намолоту — столичный регион. Здесь уже получили 1 миллион 700 тысяч тонн зерна.

4 тысячи из них — личная заслуга комбайнера Михаила Саладухи. Его экипаж – пока первый и единственный, достигший такого результата. В агрокомбинате «Ждановичи», который находится рядом со столицей, чествовали героя страды прямо в поле. В целом, в столичном регионе хлеборобы убрали 90% полей.

В Беларуси намолотили уже 7 млн тонн зерна

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