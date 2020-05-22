В Беларуси назван перечень документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца
Новости Беларуси. Правительство определило список документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По заявлениям граждан в него вошли 202 процедуры.
Среди них выдача и обмен паспорта, водительского удостоверения, различных справок: медицинских, о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о назначении пособий и так далее. 167 процедур предусмотрено для компаний и индивидуальных предпринимателей.
Входящие в эти списки справки и документы останутся действительны еще на 3 месяца, если срок их действия истекает с 30 апреля по 31 июля 2020 года. В то же время, несмотря на продление срока действия, за выдачей можно обратиться и в обычном порядке.
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Как оформить загранпаспорт гражданам Украины для поездок в Беларусь?
Новости Украины. С сентября выезд граждан Украины в Беларусь будет осуществляться по загранпаспортам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение принял официальный Киев.
Украинцы, проживающие на территории нашей страны и не планирующие в ближайшее время возвращение на родину, могут оформить загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или в консульстве в Бресте.
А вот для жителей приграничных районов Украины ничего не изменится. Для них остается в силе режим поездок в Беларусь по внутренним паспортам.
Постановление Кабинета министров «О частичном приостановлении действия Соглашения между Украиной и Беларусью о безвизовых поездках граждан», по словам разработчиков, должно уменьшить время прохождения пограничного контроля. На пунктах пропуска информация с загранпаспортов считывается специальными приборами. Исключается и возможность выехать по чужим документам.
Обычные паспорта в виде книжки имеют низкую степень защиты. Только в 2020 году в Украине выявили около 50 поддельных документов, удостоверяющих личность. За 2019-й – почти 450 недействительных паспортов.