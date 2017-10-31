новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за циклона «Гервард»

31.10.2017 - 10:11

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен на 31 октября из-за сильного ветра. Порывы будут достигать 22 метров за секунду. Такую погоду принес циклон «Гервард», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег, а в ночные часы на дорогах гололедицу.

Накануне в Германии, Чехии и Польше от урагана пострадали десятки населенных пунктов. Из-за непогоды частично остановлено железнодорожное движение. В Берлине вводился режим чрезвычайной ситуации. Из-за сильных ливней в некоторых районах Германии произошли подтопления.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за циклона «Гервард»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Прогнозируется усиление ветра до 17-22 м/с»: дождь, сильный снег и ветер передают синоптики на 31 октября
«Прогнозируется усиление ветра до 17-22 м/с»: дождь, сильный снег и ветер передают синоптики на 31 октября
Ветер будет усиливаться, пройдут дожди, ожидается мокрый снег: что ждать от погоды в Беларуси
Ветер будет усиливаться, пройдут дожди, ожидается мокрый снег: что ждать от погоды в Беларуси
Из-за сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Из-за сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Ураган «Герварт» идет на Беларусь: синоптики обещают дождь со снегом
Ураган «Герварт» идет на Беларусь: синоптики обещают дождь со снегом
«Существенных минусов мы не прогнозируем»: чего ждать от погоды дальше?
«Существенных минусов мы не прогнозируем»: чего ждать от погоды дальше?
«Мы рады снегу, у нас есть лопаты, настроение рождественское»: белорусы – о первом снеге
«Мы рады снегу, у нас есть лопаты, настроение рождественское»: белорусы – о первом снеге
Первый снег выпал в Беларуси: как к нему были готовы водители, коммунальщики и персонал аэропорта
Первый снег выпал в Беларуси: как к нему были готовы водители, коммунальщики и персонал аэропорта
Оранжевый уровень опасности в Беларуси
26 октября из-за мокрого снега в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Все новости по теме Погода в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru