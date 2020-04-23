В Беларуси от коронавируса вылечились 938 человек
Новости Беларуси. На 23 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале.
Зарегистрированы 8022 человека с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 122 тысячи 543 теста.
Умерли 60 человек с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Италии вторые сутки фиксируют рекордное число выздоровевших после коронавируса
Новости Италии. За 22 апреля из больниц Италии выписались без малого 3 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общее число выздоровевших в стране – 54,5 тысячи.
США на два месяца остановили иммиграцию из-за распространения коронавируса
Положительная динамика наблюдается и во Вьетнаме. Здесь за неделю не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки власти приняли решение о частичном снятии ограничений.
С этого дня местным авиакомпаниям разрешено возобновить полеты внутри страны. Также постепенно начнут открываться предприятия, торговые и развлекательные объекты.