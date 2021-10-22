В Беларуси отменили минимальный потребительский бюджет. Повлияет ли это на социальные выплаты?
Новости Беларуси. О ценах, зарплатах, защите персональных данных и электромобилях. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, СТВ:
Очередное нововведение: отменяется минимальный потребительский бюджет и вводится в качестве единого социального норматива бюджет прожиточного минимума. Это будет критерием для определения прав белорусов на получение льгот для строительства или реконструкции жилья в небольших райцентрах и сельской местности. Но на социальные выплаты это не повлияет.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:
На практике сегодня в большинстве случаев по всем вопросам социальной политики, социальной защиты и социальной поддержки граждан Республики Беларусь действует прежде всего бюджет прожиточного минимума. Это уровень малообеспеченности, пенсионное обеспечение, социальная поддержка малообеспеченных граждан. Поэтому, видя, что на практике больше всего работает бюджет прожиточного минимума, – он еще у нас определяется по социально-демографическим группам (это в среднем, это для трудоспособного человека, пенсионера) – весной был принят такой закон, который устанавливает единый социальный норматив. Мы прекрасно понимаем: принимается закон – в соответствии с ним дальше принимаются соответствующие нормативно-правовые акты (указы, постановления правительства). Вот к такому шагу мы и подошли.
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Ольга Чемоданова о новой должности: «Это совершенно другая система работы»
Новости Беларуси. Идеология. Эта сфера нашей жизни заняла важные позиции в противостоянии попыткам расшатать страну. На одном из недавних совещаний президент Беларуси назвал идеологов штучным товаром, редкостью. Один из таких редких, выдержанных, стойких, проверенных временем людей в студии программы «Большой город» на СТВ. Трудно представить, что речь идет о хрупкой женщине, которая проявила небывалую силу в информационной войне. Очаровательный полковник милиции, главный идеолог Минска – Ольга Чемоданова. В недавнем прошлом бренд МВД, начальник Управления общественных связей, пресс-секретарь МВД. Ольга Чемоданова также является лауреатом премии Президента Беларуси «За духовное возрождение», обладателем звания «Человек года Минщины».
Екатерина Забенько, ведущая:
Знаем, что вы только вступили в новую должность, вас буквально расхватывают. Коллективы приглашают к себе на беседы. Вы только вернулись с одной встречи, а после нашей программы полетите уже на следующую встречу с коллективом. Как идет этот процесс внедрения в новую должность?
Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Я действительно ежедневно посещаю коллективы. Это разные люди, разных профессий, в том числе разных взглядов. Наверное, тем уже работа и интересна. Сказать о том, что это для меня какое-то новое направление, отчасти – да. Это совершенно другая система работы. Но с уверенностью скажу, когда служила еще в органах внутренних дел, проходила службу в должности участкового инспектора инспекции по делам несовершеннолетних, а потом и начальника, вся моя деятельность была связана непосредственно с людьми, работа с населением, оказание помощи нуждающимся людям, в том числе правовой и социальной. Безусловно, все мероприятия проходили в тесной связке с представителями местных исполнительных органов власти.
Екатерина Забенько:
То есть вы начали сразу не с теории, а с практики?
Ольга Чемоданова:
Исключительно с практики. Именно когда ты все пощупаешь, увидишь, пройдешь своими ногами, только тогда ты поймешь, что и как работает, в каком направлении двигаться дальше. У тебя появится стратегия, в которой ты будешь уверенно двигаться своим коллективом.
Екатерина Забенько:
Из того, что вы говорите, я понимаю, что свой богатый опыт работы в правоохранительных органах вы тоже будете активно использовать в своей нынешней работе.
Ольга Чемоданова:
Идеология должна быть во всем, в любом направлении жизни. Я не исключаю, что это все будет пересекаться в том числе и с моей предыдущей служебной деятельностью. Все будет взаимосвязано так или иначе.
Каким должен быть настоящий идеолог? Мнение Ольги Чемодановой – подробнее здесь.