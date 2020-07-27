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В Беларуси ожидаются грозы и сильные дожди, а с 30 июля похолодает

27.07.2020 - 10:45

Новости Беларуси. Грозы и сильные дожди. С такой погодой встретили этот понедельник во многих районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск не стал исключением. Так, из-за подтопления проезжей части в Заводском районе утром приостанавливалось движение троллейбусов.

Сегодня, 27 июля, синоптики предполагают, что в городе выпадет около 15 % месячной нормы осадков.

Не обойдется и без грозовых раскатов. Впрочем, будет достаточно тепло. Сегодня по Гомельской области местами до +30. А вот уже с 30 июля погоду в Беларуси сформирует циклон с центром над Скандинавией. Будет облачно, прохладно и дождливо.

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