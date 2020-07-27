В Беларуси ожидаются грозы и сильные дожди, а с 30 июля похолодает
Новости Беларуси. Грозы и сильные дожди. С такой погодой встретили этот понедельник во многих районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск не стал исключением. Так, из-за подтопления проезжей части в Заводском районе утром приостанавливалось движение троллейбусов.
Сегодня, 27 июля, синоптики предполагают, что в городе выпадет около 15 % месячной нормы осадков.
Не обойдется и без грозовых раскатов. Впрочем, будет достаточно тепло. Сегодня по Гомельской области местами до +30. А вот уже с 30 июля погоду в Беларуси сформирует циклон с центром над Скандинавией. Будет облачно, прохладно и дождливо.
Если будет туман, ждём много грибов. Народные приметы на конец июля
27 июля – день Акилы. Предки считали, с этого момента лето идет к завершению. Если в водоёмах плавали чайки – ближайшее дни будут ясными.
Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю
29 июля – Афиногенов день. Начиная с этого момента, становится прохладнее. Густой туман предвещает грибной год.
Если солнечно, то осень будет тёплой.