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В Беларуси планируют пересмотреть тарифные ставки оплаты труда ученых и возможности приобретения жилья

27.12.2016 - 09:08

Новости Беларуси. Социальная поддержка в Год науки. В Беларуси планируют пересмотреть тарифные ставки оплаты труда ученых и возможности приобретения собственного жилья.

Сегодня молодым специалистам чаще предлагают отдельную комнату в общежитии. Но уже в 2017 году им могут предоставить рассрочку на приобретение жилья на 20 лет. Новым источником финансирования инноваций выступит Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Выполнил ты квалификационные требования, защитил через три года диссертацию, пожалуйста, мы будем предлагать, получи жилье (квартиру) и 20 лет рассрочки по уплате. То есть это не бесплатно, но это уже жилье этого человека.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь

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