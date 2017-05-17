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В Беларуси планируют создать производство по переработке опасных отходов

17.05.2017 - 13:37

Новости Беларуси. Производство по переработке опасных отходов планируется создать в нашей стране. Реализацию этого проекта обсуждают сегодня экологи Беларуси и Франции, где такие предприятия уже успешно работают. Ранее опасные отходы, собранные на территории нашей страны, для утилизации приходилось вывозить именно туда, что, конечно, нецелесообразно. Поэтому вопрос назрел сам собой. Кроме обращения с отходами в центре внимания качество воздуха, парниковые газы, сохранение природного и животного мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
У нас в Беларуси развита очень хорошо система мониторинга окружающей среды. Это и воздействие на воздух, воздействие на водные ресурсы, воздействие на землю. Идет мониторинг радиационной ситуации. Поэтому вот эти направления мониторинга также интересуют французских коллег.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Беларусь:
Это новое направление в нашем сотрудничестве, которое очень важно, потому что у нас общие вызовы, что касается протекции окружающей среды, борьбы против изменений климата.

Беларусь и Франция планирует совместные проекты и по развитию «зеленой экономики». Она предполагает сведение к минимуму негативного влияния производств на окружающий мир.

В Беларуси планируют создать производство по переработке опасных отходов

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