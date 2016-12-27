В Беларуси планируют ввести биометрические паспорта и ID-карты

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Михаил Гриб, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Михаил Гриб, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь.
|Очереди на границе с ЕС: выезда в Литву и Латвию ждут фуры, в Польшу – легковушки
|От трех до четырех лет тюрьмы получили участники преступной группы, занимавшиеся незаконной миграцией через Беларусь
|Польша ужесточила правила беспошлинного ввоза топлива: как белорусские водители отреагировали на нововведение
|Водитель: пункт пропуска «Домачево» – один из самых быстрых
|Пункт пропуска «Домачево» возобновляет работу
|Электронная очередь с 1 сентября заработает в пограничном пункте пропуска «Брест»
|На границе с Польшей возможны очереди: дополнительные досмотры проводят в пунктах пропуска
|У белорусов, которые едут в Польшу, могут дольше проверять документы