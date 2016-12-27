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В Беларуси планируют ввести биометрические паспорта и ID-карты

27.12.2016 - 10:27

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Михаил Гриб, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь.

Михаил Гриб

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