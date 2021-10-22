В Беларуси плановая медицинская помощь населению прекращаться не будет
Новости Беларуси. Минздрав скорректировал некоторые пункты противоэпидемиологических мер. Таким образом, оказание плановой медицинской помощи населению прекращаться не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больничных организациях здравоохранения должен быть разработан план работы в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара.
Также должны быть схемы разделения в амбулаторно-поликлинических и больничных организациях с соблюдением логистики перемещения пациентов и работников, то есть четкое разделение так называемых грязных и чистых зон. Документально закреплен и принцип добровольности в процессе ношения масок и вакцинации населения от COVID-19.
Лукашенко обратился к медикам. Что он им сказал? Читайте здесь.
«Задействовано очень много оборудования». Вооружённые Силы Беларуси начали поставлять медицинский кислород в больницы
Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси начали поставки медицинского кислорода учреждениям здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военные доставляют его с авиационных баз ВВС и войск противовоздушной обороны, где есть соответствующее оборудование. При необходимости дополнительные источники помогут обеспечить бесперебойную работу больниц.
Владимир Лозовский, начальник технического расчета газообеспечения авиационной базы ВВС и войск ПВО:
За одну рабочую кампанию мы добываем порядка 25 тысяч литров жидкого кислорода. Процесс на самом деле довольно трудоемкий, тяжелый за счет того, что в атмосферном воздухе содержание кислорода очень маленькое, а температура его кипения должна быть -183 °C. Задействовано очень много оборудования. Мы добываем исключительно медицинский кислород, то есть это высокое процентное содержание (не ниже 99,5 %, согласно ГОСТ). А есть технический кислород – там уже совсем другой процент его содержания, соответственно, меньше. Для дыхания у нас только идет медицинский кислород с чистотой не менее 99,5 %.