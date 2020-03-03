В Беларуси подтверждён четвёртый случай заражения коронавирусом
Новости Беларуси. В Беларуси лабораторно подтвержден еще один случай коронавируса. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Украине подтверждён первый случай заражения коронавирусом. Семья вернулась из Италии
Таким образом, в стране по официальной информации уже четыре случая инфицирования. Кроме того, сейчас врачи перепроверяют анализы еще двух пациентов, предварительные тесты которых также показали положительный результат на Covid-19. Окончательные результаты по этим пробам будут известны позже.
В Украине подтверждён первый случай заражения коронавирусом. Семья вернулась из Италии
Новости Украины. Первый случай заражения пневмонией нового типа подтверждён в Черновицкой области Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Симптомы, похожие на коронавирус, наблюдались у семьи, которая недавно вернулась из Италии.
«Я чувствую себя беспомощной». Истории тех, кто столкнулся с коронавирусом
Четверых человек изолировали и провели необходимые тесты. У одного из них диагноз подтвердился. Сейчас с гражданами, которые контактировали с зараженным, проводится необходимая работа. По словам министра здравоохранения, их немного и со всеми уже удалось связаться.
Тем временем, коронавирус продолжает распространяться по всему миру. На 3 марта число заразившихся приблизилось к отметке в 91 тысячу. 3117 человек скончались от болезни.