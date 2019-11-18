В Беларуси похолодает в середине недели
Новости Беларуси. В Беларуси на этой неделе похолодает. Уже к четвергу, 21 ноября, наша страна окажется под влиянием периферии антициклона, образованного в арктическом воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Температурный фон снизится и станет ближе к климатической норме, а по востоку и вовсе будет ниже на 1-3 градуса. Пока же можно довольствоваться относительно теплой погодой. По юго-западу Беларуси в ближайшие дни ожидается до +12.
На Землю обрушатся сильные магнитные бури
К Земле приближается метеорный поток Леониды – один из самых зрелищных. Увидеть звездопад смогут и белорусы с 17 по 19 ноября, рассказали в программе «Плюс-минус». Лучше всего наблюдать за ним перед рассветом.
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Кроме того, в четверг и пятницу на Землю обрушатся сильные магнитные бури. Метеочувствительным людям стоит приготовиться.