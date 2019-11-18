В Беларуси похолодает в середине недели

Новости Беларуси. В Беларуси на этой неделе похолодает. Уже к четвергу, 21 ноября, наша страна окажется под влиянием периферии антициклона, образованного в арктическом воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температурный фон снизится и станет ближе к климатической норме, а по востоку и вовсе будет ниже на 1-3 градуса. Пока же можно довольствоваться относительно теплой погодой. По юго-западу Беларуси в ближайшие дни ожидается до +12.