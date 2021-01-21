В Беларуси после сильных морозов ожидается потепление. Почему оно может быть опасно?
Новости Беларуси. После сильных морозов ожидается потепление. Однако такие резкие перепады температур тоже могут представлять опасность. МЧС предупредило о травмах из-за наледи на крышах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас она начнет активно таять. При обнаружении сосулек необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб устранят опасность.
Автолюбителям и пешеходам следует с бдительностью встречать предстоящее потепление. Если во время прогулки вы услышали над головой шум, не стоит пытаться узнать его источник. Нужно прижаться к стене здания или спрятаться под крышу, она станет укрытием.
Также работники МЧС напомнили родителям о том, что стоит рассказать о мерах предосторожности детям.
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Новости Беларуси. По прогнозам синоптиков, 20 января в некоторых регионах страны мороз начнет ослабевать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Дневные температуры будут уже в пределах 10 градусов со знаком минус, а с четверга, 21 января, и вовсе от нуля до +1°C.
В связи с тем, что ожидается резкое изменение погодных условий, на 21 января объявлен оранжевый уровень опасности.