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В Беларуси появится список граждан, которым будет запрещен вход на спортивно-массовые мероприятия

30.03.2017 - 13:33

Новости Беларуси. В Беларуси появится список граждан, которым будет запрещен вход на спортивно-массовые мероприятия. Поправки могут быть внесены в закон по охране общественного порядка и безопасности во время спортивных мероприятий. Этот вопрос на грядущей весенней сессии рассмотрят белорусские парламентарии.

В целом же новый законотворческий сезон обещает быть плодотворным. Депутаты намерены рассмотреть три десятка вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Михневич, председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вводится такое понятие «административный запрет». Запрет будет вводится по решению суда в качестве дополнительного наказания к основному за действия, которые будут совершены. Список лиц запрещающих, уже будет выстроен Министерством внутренних дел, он будет официально выложен и на сайтах, все могут видеть и смотреть.

Леонид Цуприк, председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы прадоўжылі работу над законапраектамі, якія разгледжваюць якасць аказання паслуг насельніцтву. У прыватнасці гэта пытанні водазабеспячэння, гэта пытанні аказвання паслуг насельніцтву.

Парламентарии рассмотрят законопроекты, которые затрагивают важнейшие сферы белорусского общества. Среди них – новая редакция закона о противодействии монополистистической деятельности.

Весенняя сессия Парламента шестого созыва откроется уже в ближайший понедельник.

Парламент Беларуси

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