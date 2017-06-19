новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«В Беларуси продукты очень высокого качества»: семинар по вопросам устойчивого развития проходит в Минске

19.06.2017 - 15:00

Новости Беларуси. Беларусь вместе с продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН планируют сотрудничество в сфере научных исследований. Конечная цель – улучшение качества питания населения планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ее достичь, а также другие глобальные вопросы 19 июня обсуждают в Минске эксперты из 15 стран Европы и Центральной Азии. Участие в форуме принимают ведущие ученые и специалисты из Беларуси.

Раймунд Йеле, руководитель региональных программ продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Европе и Центральной Азии:
Сельскохозяйственный сектор очень хорошо развит в Беларуси. Заметен прогресс в разных секторах, например, я бы отметил производство мясной и молочной продукции. Кое-что я даже сегодня сам попробовал. Продукты очень высокого качества.

ФАО заинтересовано в поддержке стран в сельскохозяйственном секторе. Также очень важна продуктовая безопасность. И ее невозможно достичь без международного сотрудничества. И мы видим большой вклад Беларуси в этом направлении.

В Беларуси подобный форум проходит впервые. На протяжении двух дней международные эксперты выработают стратегию для устойчивого развития не только нашего региона.

«В Беларуси продукты очень высокого качества»: семинар по вопросам устойчивого развития проходит в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Форум по вопросам устойчивого развития пройдет в НАН Беларуси 18 июня
Форум по вопросам устойчивого развития пройдет в НАН Беларуси 18 июня
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Беларуси в 2018 году
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Беларуси в 2018 году
Более 200 иностранных компаний из 12 стран: в Витебске проходит VI Международный экономический форум
Более 200 иностранных компаний из 12 стран: в Витебске проходит VI Международный экономический форум
Александр Червяков: план индустриализации – инициатива государства помочь бизнесу с проектами, под которые есть рынок
Александр Червяков: план индустриализации – инициатива государства помочь бизнесу с проектами, под которые есть рынок
Министр экономики Владимир Зиновский: уже пошла по договоренности российская нефть, это дало рост промышленности
Министр экономики Владимир Зиновский: уже пошла по договоренности российская нефть, это дало рост промышленности
Типичный портрет предпринимателя составили в Минске
Типичный портрет предпринимателя составили в Минске
Разговоры, что в Беларуси государство много забирает и неэффективно тратит, должны остаться в прошлом: экономист Ковалёв отвечает на «Простые вопросы»
Отечественные товары в интернет-пространстве: виртуальную выставочную площадку презентовали в Миноблисполкоме
Отечественные товары в интернет-пространстве: виртуальную выставочную площадку презентовали в Миноблисполкоме
Все новости по теме экономика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru