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В Беларуси провели испытания новейшего отечественного танка – Т-72БМЭ

14.07.2017 - 13:29

Новости Беларуси. Испытания новейшего отечественного танка – Т-72БМЭ – провели в Беларуси. Видео опубликовал Военно-промышленный комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сравнению с предыдущими модификациями машина стала намного экономичнее в расходе топлива, увеличилась и точность поражения.

Танк способен уничтожить любую цель на расстоянии до 5,5 километров. К тому же, в сложных погодных условиях. Модернизированный танк Т-72 защищен от химического и биологического оружия, а также радиоактивных веществ. Машина в силах форсировать даже неглубокую реку. А на трассе развивает скорость до 70 километров в час.

В Беларуси провели испытания новейшего отечественного танка – Т-72БМЭ

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